2 yılı devirmişler! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş Türk’ü Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer tescilli güzelle...
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 20'nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan fragman ise "Cezayir öldü mü?" sorusunu akıllara getirirken Ateş Türk'ün "Amcamdan önce Tatavlalı'yı gömeceğiz" sözleri dikkat çekti. Ateş Türk'ü (Jean Luc) canlandıran Burak Çelik ise gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatını araştıranlar en çok "Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorusunu arattı. Çelik'in 2 yıl ünlü oyuncuyla evli kaldığını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Burak Çelik'in tescilli güzel olan eski eşi kim...
01.03.2023 00:07 - Son Güncelleme: 01.03.2023 00:11
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş Türk'ü (Jean Luc) canlandıran Burak Çelik, yayınlanan yeni fragmanla birlikte gündem oldu.
Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm fragmanı yayınlandı | VİDEO
Özellikle aşk hayatı merak edilen Çelik hakkında en çok "Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.