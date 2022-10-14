2 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti! Alperen Duymaz’ın gözlerden uzak tuttuğu öğretmen eşine bakın! Gören dilini ısırdı
Son olarak "Son Yaz" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, yeni projesiyle gündem oldu. Melisa Aslı Pamuk ile başrolü paylaşacağı iddia edilen oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Alperen Duymaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Duymaz'ın öğretmen eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Alperen Duymaz'ın 2 yıl önce evlendiği güzeller güzeli eşi...
14.10.2022 19:31 - Son Güncelleme: 14.10.2022 19:31
Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, son olarak "Son Yaz" dizisinde Hafsanur Sancaktutan, Funda Eryiğit ve Ali Atay ile kamera karşısına geçmişti.
Şimdilerde yeni projesi için harekete geçen oyuncunun partnerinin Melisa Aslı Pamuk olacağı iddia edildi.
İnternet kullanıcıları, "Alperen Duymaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Duymaz'ın öğretmen eşini görenler ise hayran kaldı.