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2 yıl önce sessiz sedasız evlendiler! Yıldızlar Bana Uzak’ın Melike’si Evrim Doğan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Kadrosunda Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ta Melike karakterini canlandıran Evrim Doğan'ın hayatı merak edildi. Doğan'ın iki yıl önce sessiz sedasız evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Evrim Doğan'ın eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 15:39 Güncelleme 14 Ocak 2024, 15:39
2 yıl önce sessiz sedasız evlendiler! Yıldızlar Bana Uzak’ın Melike’si Evrim Doğan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş... 1

Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Melike karakterini canlandıran Evrim Doğan'ın hayatı merak edildi.

2 yıl önce sessiz sedasız evlendiler! Yıldızlar Bana Uzak’ın Melike’si Evrim Doğan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş... 2

EVRİM DOĞAN KİMDİR?
Eğitimini, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamlayan Evrim Doğan, ilk oyunculuk deneyimini Cennet Mahallesi dizisiyle yaşadı.

2 yıl önce sessiz sedasız evlendiler! Yıldızlar Bana Uzak’ın Melike’si Evrim Doğan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş... 3

5 Eylül 1977 tarihinde dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Evrim Doğan kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

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