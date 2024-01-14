2 yıl önce sessiz sedasız evlendiler! Yıldızlar Bana Uzak’ın Melike’si Evrim Doğan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Kadrosunda Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ta Melike karakterini canlandıran Evrim Doğan'ın hayatı merak edildi. Doğan'ın iki yıl önce sessiz sedasız evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Evrim Doğan'ın eşi kimmiş...