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Haberler Magazin 2 yıl önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan “gelinim” dediği Merve Tektaş’ın yeni yaşını kutladı! Satıları yürek yaktı...

2 yıl önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan “gelinim” dediği Merve Tektaş’ın yeni yaşını kutladı! Satıları yürek yaktı...

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle 2021 Temmuz ayında toprağa veren Alişan, oldukça zor günler geçirmişti. Kardeş acısıyla sarsılan ünlü türkücü, Selçuk Tektaş'ın iki kızının annesi Merve Tektaş'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Merve Tektaş için 'kardeşim' ve 'gelinim' ifadelerini kullanan Alişan'ın satırları yürek sızlattı. İşte Alişan'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
30.04.2023 13:51 - Son Güncelleme: 30.04.2023 13:51
2 yıl önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan “gelinim” dediği Merve Tektaş’ın yeni yaşını kutladı! Satıları yürek yaktı...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüse yenilmişti.

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2 yıl önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan “gelinim” dediği Merve Tektaş’ın yeni yaşını kutladı! Satıları yürek yaktı...

Alişan, kardeşinin ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü türkücü, şu ifadeleri kullanmıştı: "Abim bizi öksüz bıraktım gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım...

2 yıl önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan “gelinim” dediği Merve Tektaş’ın yeni yaşını kutladı! Satıları yürek yaktı...

Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim...

2 yıl önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan “gelinim” dediği Merve Tektaş’ın yeni yaşını kutladı! Satıları yürek yaktı...

Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..."

2 yıl önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan “gelinim” dediği Merve Tektaş’ın yeni yaşını kutladı! Satıları yürek yaktı...

Kardeşinin vefatının ardından oldukça zor günler geçiren Alişan, sosyal medya paylaşımlarıyla Selçuk Tektaş'a duyduğu özlemi sık sık dile getirmişti.

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