2 yıl önce evlenmişlerdi! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli yatak odasından paylaştı! İdo Tatlıses’in biricik eşi çok konuşuldu
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2 yıl önce Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan çift, bu kez Şefkatli'nin yayınladığı son görüntülerle adlarından söz ettirdi. Şefkatli, yatak odasında verdiği pozları art arda yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken ünlü isim, kısa sürede gündem oldu. İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...
15.06.2023 18:47 - Son Güncelleme: 15.06.2023 18:47
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, babasının izinden giderek şarkıcılık yapmaya başladı.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren İdo Tatlıses, 2 yıl önce Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi.