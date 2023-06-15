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Haberler Magazin 2 yıl önce evlenmişlerdi! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli yatak odasından paylaştı! İdo Tatlıses’in biricik eşi çok konuşuldu

2 yıl önce evlenmişlerdi! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli yatak odasından paylaştı! İdo Tatlıses’in biricik eşi çok konuşuldu

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2 yıl önce Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan çift, bu kez Şefkatli'nin yayınladığı son görüntülerle adlarından söz ettirdi. Şefkatli, yatak odasında verdiği pozları art arda yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken ünlü isim, kısa sürede gündem oldu. İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr
15.06.2023 18:47 - Son Güncelleme: 15.06.2023 18:47
2 yıl önce evlenmişlerdi! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli yatak odasından paylaştı! İdo Tatlıses’in biricik eşi çok konuşuldu

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, babasının izinden giderek şarkıcılık yapmaya başladı.

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2 yıl önce evlenmişlerdi! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli yatak odasından paylaştı! İdo Tatlıses’in biricik eşi çok konuşuldu

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren İdo Tatlıses, 2 yıl önce Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi.

2 yıl önce evlenmişlerdi! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli yatak odasından paylaştı! İdo Tatlıses’in biricik eşi çok konuşuldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan çift, bu kez Şefkatli'nin yayınladığı son görüntülerle adlarından söz ettirdi.

2 yıl önce evlenmişlerdi! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli yatak odasından paylaştı! İdo Tatlıses’in biricik eşi çok konuşuldu

Şefkatli, yatak odasında verdiği pozları art arda yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken ünlü isim, kısa sürede gündem oldu.

2 yıl önce evlenmişlerdi! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli yatak odasından paylaştı! İdo Tatlıses’in biricik eşi çok konuşuldu

Öte yandan Tatlıses çiftinin zevkle döşenmiş yatak odaları da dikkat çekti.

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