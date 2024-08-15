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2 yıl önce evlenmişlerdi! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın kameralardan uzak tuttuğu eşine bakın! “Yenge çok güzel”

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mustafa karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Aydın'ın hayatı merak edildi. 2 sene önce nikah masasına oturan oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. Aydın'ın sosyal medyada eşiyle yaptığı romantik paylaşımlar hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun eşi için "Yenge çok güzel", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Özgür Aydın'ın kameralardan uzak tuttuğu biricik eşi...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 15:51 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 15:51
2 yıl önce evlenmişlerdi! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın kameralardan uzak tuttuğu eşine bakın! Yenge çok güzel 1

Kadrosunda; Ali Sunal, Alper Kul, Aziz Aslan, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mustafa karakterini canlandıran Özgür Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

2 yıl önce evlenmişlerdi! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın kameralardan uzak tuttuğu eşine bakın! Yenge çok güzel 2

2 yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu olarak "Özgür Aydın'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

2 yıl önce evlenmişlerdi! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın kameralardan uzak tuttuğu eşine bakın! Yenge çok güzel 3

Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. Aydın'ın sosyal medyada eşiyle yaptığı romantik paylaşımlar hayran bıraktı.

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