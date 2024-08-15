2 yıl önce evlenmişlerdi! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın kameralardan uzak tuttuğu eşine bakın! “Yenge çok güzel”

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mustafa karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Aydın'ın hayatı merak edildi. 2 sene önce nikah masasına oturan oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. Aydın'ın sosyal medyada eşiyle yaptığı romantik paylaşımlar hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun eşi için "Yenge çok güzel", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Özgür Aydın'ın kameralardan uzak tuttuğu biricik eşi...