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2 yıl önce evlenen Arzu Doğan’dan “kaybettiğine dön bir bak” paylaşımı! Gözler Nihat Doğan’da! Eşini ifşa edip boşanacaklarını söylemişti

Nihat Doğan, oğlu Badıkan'ın annesi Arzu Doğan ile 2022 Ağustos ayında dünyaevine girdi ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Ünlü çift, geçen haftalarda boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelirken Arzu Doğan ilk açıklamayı yapıp ihanet nedeniyle ayrıldıklarını söyledi. Canlı yayında eşinin iddialarına yanıt veren Nihat Doğan ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Boşanma haberleriyle bir süredir magazin gündeminde yer alan ikili, bu kez Arzu Doğan'ın paylaşımıyla gündem oldu. Doğan'ı görenler, "Harika görünüyor", "Nihat kaybettiğine dön bir bak paylaşımı olmuş" yorumlarını yaptı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:44 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:45
2 yıl önce evlenen Arzu Doğan’dan “kaybettiğine dön bir bak” paylaşımı! Gözler Nihat Doğan’da! Eşini ifşa edip boşanacaklarını söylemişti 1

Nihat Doğan, 2022 Ağustos ayında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile apar topar evlendi ve kısa süre sonra Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.

2 yıl önce evlenen Arzu Doğan’dan “kaybettiğine dön bir bak” paylaşımı! Gözler Nihat Doğan’da! Eşini ifşa edip boşanacaklarını söylemişti 2

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçen haftalarda boşanma kararı aldıkları yönünde haberlerle gündeme geldi.

2 yıl önce evlenen Arzu Doğan’dan “kaybettiğine dön bir bak” paylaşımı! Gözler Nihat Doğan’da! Eşini ifşa edip boşanacaklarını söylemişti 3

Haberleri doğrulayan Arzu Doğan, eşinin ihanetine uğradığını açıkladı. 1 buçuk yaşında oğlu olan çiftten Arzu Doğan, ayrılık sebebinin ise aldatma olduğunu söyledi.

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