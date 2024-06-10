Nihat Doğan, oğlu Badıkan'ın annesi Arzu Doğan ile 2022 Ağustos ayında dünyaevine girdi ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Ünlü çift, geçen haftalarda boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelirken Arzu Doğan ilk açıklamayı yapıp ihanet nedeniyle ayrıldıklarını söyledi. Canlı yayında eşinin iddialarına yanıt veren Nihat Doğan ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Boşanma haberleriyle bir süredir magazin gündeminde yer alan ikili, bu kez Arzu Doğan'ın paylaşımıyla gündem oldu. Doğan'ı görenler, "Harika görünüyor", "Nihat kaybettiğine dön bir bak paylaşımı olmuş" yorumlarını yaptı. İşte o paylaşım...
Nihat Doğan, 2022 Ağustos ayında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile apar topar evlendi ve kısa süre sonra Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçen haftalarda boşanma kararı aldıkları yönünde haberlerle gündeme geldi.
Haberleri doğrulayan Arzu Doğan, eşinin ihanetine uğradığını açıkladı. 1 buçuk yaşında oğlu olan çiftten Arzu Doğan, ayrılık sebebinin ise aldatma olduğunu söyledi.