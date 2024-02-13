2 yıl önce “Evet” dedi! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer kızı Mavi’nin babası...

2 yıl önce "Evet" dedi! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın eşi bakın kim çıktı! Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak edildi.2 yıl önce nikah masasına oturan oyuncunun özellikle eşi merak edildi. Bakın Demet Evgar'ın kızının babası kimmiş...
Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
DEMET EVGAR KİMDİR?
18 Mayıs 1980'de Manisa'da doğan Demet Evgar, Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlayan Evgar, sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oyuncu, konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı.