2 yıl önce “Evet” dedi! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer kızı Mavi’nin babası...

DEMET EVGAR KİMDİR? 18 Mayıs 1980'de Manisa'da doğan Demet Evgar , Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlayan Evgar, sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı.

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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oyuncu, konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı.