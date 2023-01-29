2 yıl evli kalmışlardı! Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur iddialarına jet yanıt: Hevesimiz kursağımızda kalıyor! Barıştıkları konuşuluyordu...
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 2015 yılında oyuncu Merve Boluğur ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Yaşadıkları aşkla sık sık gündem olan ünlü çift, 2017'de ise evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Evlilikleri 2 yıl süren ikili, yıllar sonra gündem oldu. Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'un yeniden barıştığı iddia edildi. Bunun üzerine Dalkılıç'tan jet hızıyla bir yanıt geldi. İşte Murat Dalkılıç'ın o açıklamadı...
29.01.2023 21:36 - Son Güncelleme: 29.01.2023 21:36
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin düğünden kareleri uzun süre magazin manşetlerini süsledi.
İki yıl süren evlilik sonrasında her iki taraf kendi hayatlarına devam ederken Merve Boluğur DJ Mert Aydın ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak Boluğur'un bu evliliği de kısa sürdü.
Boşandıktan sonra uzun bir süre Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç ise Sitare Akbaş'la ayrıldıktan sonra Çağla Boz'la anıldı.
YENİ GELİŞME
Her iki isim de özel hayatlarında sık sık magazin gündeminde yer alırken Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.