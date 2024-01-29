2 yıl evli kalmışlar! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Kemal Sunal’ın partneri...

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Tarzan Rıfkı filminde Melahat karakterini canlandıran Suna Yıldızoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Yasemin Allen'in annesi olan Yıldızoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı Tarzan Rıfkı'da Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Suna Yıldızoğlu'nun hayatı merak konusu oldu.
SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?
1955 yılında İngiltere'de doğan Suna Yıldızoğlu'nun gerçek adı Sonia Eddy'dir. 1974 yılında Türkiye'ye yerleşen sanatçı, evlendikten sonra ismini değiştirdi ve Türk vatandaşlığını aldı.
1976 yılında oyunculuğa başlayan Yıldızoğlu, 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazandı.