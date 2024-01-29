2 yıl evli kalmışlar! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Kemal Sunal’ın partneri...

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Tarzan Rıfkı filminde Melahat karakterini canlandıran Suna Yıldızoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Yasemin Allen'in annesi olan Yıldızoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...