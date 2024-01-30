2 yıl evli kalmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş'i Burak Çelik’in eski eşi kendisi gibi çok ünlü çıktı! Meğer tescilli güzelle...

Başrollerini Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan'ın üstlendiği, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik'in hayatı merak edildi. Performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Burak Çelik'in 2 yıl evli kaldığı eski eşi hangi tescilli güzel çıktı.