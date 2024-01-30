2 yıl evli kalmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş'i Burak Çelik’in eski eşi kendisi gibi çok ünlü çıktı! Meğer tescilli güzelle...

Başrollerini Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan'ın üstlendiği, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik'in hayatı merak edildi. Performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Burak Çelik'in 2 yıl evli kaldığı eski eşi hangi tescilli güzel çıktı.
BURAK ÇELİK KİMDİR?
Burak Çelik, Ordu'lu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World'de birinci seçildi.
42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçilen Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Dizide 100 bölüm rol alan Çelik, 2016 yılında yayımlanan Hayat Sevince Güzel'de Barış karakteriyle başrolü üstlendi.
Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandıran oyuncu, 2019 yılında yayımlanan Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini oynadı.2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil oldu ve 2022 yılında diziden ayrıldı.