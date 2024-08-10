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2 yıl evli kalmışlar! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’ın eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer kızının annesi...

'Maskeli Beşler' serisi ve 'Avrupa Yakası' dizisindeki rolleriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle konuşamadığı ileri sürüldü. Ünlü oyuncunun eşi Çiğdem Açıkalın ise yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Hakkında çıkan haberlerle gündem olan Peker Açıkalın'ın hayatı da merak konusu oldu. Açıkalın'ın bir dönem ünlü şarkıcıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Peker Açıkalın'ın 2 yıl evli kaldığı kızının annesi hangi ünlü şarkıcıymış...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 08:53 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 08:53
2 yıl evli kalmışlar! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’ın eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer kızının annesi... 1

Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası gibi birçok dizide rol alan Peker Açıkalın, dün hakkında çıkan haberlerle sevenlerini korkuttu.

2 yıl evli kalmışlar! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’ın eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer kızının annesi... 2

Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği ileri sürüldü. Ünlü oyuncunun bir dizi ameliyat geçireceği belirtilirken ilk açıklama eşi Çiğdem Açıkalın'dan geldi.

2 yıl evli kalmışlar! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’ın eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer kızının annesi... 3

İddiaları yalanlayan Çiğdem Açıkalın, "Peker dört ay önce operasyon geçirdi. Şu an konuşması iyi" dedi.

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