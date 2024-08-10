2 yıl evli kalmışlar! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’ın eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer kızının annesi...

'Maskeli Beşler' serisi ve 'Avrupa Yakası' dizisindeki rolleriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle konuşamadığı ileri sürüldü. Ünlü oyuncunun eşi Çiğdem Açıkalın ise yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Hakkında çıkan haberlerle gündem olan Peker Açıkalın'ın hayatı da merak konusu oldu. Açıkalın'ın bir dönem ünlü şarkıcıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Peker Açıkalın'ın 2 yıl evli kaldığı kızının annesi hangi ünlü şarkıcıymış...