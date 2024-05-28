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2 yıl evli kaldılar! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş'i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer tescilli güzelle...

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Mustafa Üstündağ gibi isimleri bir araya getiren Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ateş karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Çelik'in tescilli güzelle 2 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Burak Çelik'in eski eşi kim...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 12:34 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 12:34
2 yıl evli kaldılar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer tescilli güzelle... 1

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

2 yıl evli kaldılar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer tescilli güzelle... 2

Peki Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş'i kimdir? Ateş'i oynayan Burak Çelik nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar...

2 yıl evli kaldılar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer tescilli güzelle... 3

BURAK ÇELİK KİMDİR?
Burak Çelik, Ordu'lu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak 21 Temmuz 1992 tarihinde dünyaya geldi.

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