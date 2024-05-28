2 yıl evli kaldılar! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş'i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer tescilli güzelle...

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Mustafa Üstündağ gibi isimleri bir araya getiren Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ateş karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Çelik'in tescilli güzelle 2 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Burak Çelik'in eski eşi kim...