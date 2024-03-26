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2 yıl evli kaldılar! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş'i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Dilara Aksüyek’in partneri meğer...

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik'in hayatı merak edildi. Ebru Özkan, Mustafa Üstündağ, Oktay Kaynarca gibi isimlerle kamera karşısına geçen ve son olarak Dilara Aksüyek ile partner olan Burak Çelik'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Çelik'in ünlü oyuncuyla 2 yıl evli kaldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 13:30 Güncelleme 26 Mart 2024, 13:30
2 yıl evli kaldılar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Dilara Aksüyek’in partneri meğer... 1

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik'in hayatı merak edildi.

2 yıl evli kaldılar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Dilara Aksüyek’in partneri meğer... 2

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, Ordu'lu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World'de birinci seçildi.

2 yıl evli kaldılar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Dilara Aksüyek’in partneri meğer... 3

42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçilen Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı.

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