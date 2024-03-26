2 yıl evli kaldılar! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş'i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Dilara Aksüyek’in partneri meğer...

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik'in hayatı merak edildi. Ebru Özkan, Mustafa Üstündağ, Oktay Kaynarca gibi isimlerle kamera karşısına geçen ve son olarak Dilara Aksüyek ile partner olan Burak Çelik'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Çelik'in ünlü oyuncuyla 2 yıl evli kaldığı ortaya çıktı.