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Duyanın ağzı açık kaldı! 2 yıl evli kalan Survivor Sercan Yıldırım’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star 2024'te mücadele eden Sercan Yıldırım'ın hayatı merak edildi. Aşk defteri oldukça kabarık olan Yıldırım'ın özellikle eski eşi merak konusu oldu. Ünlü isim hakkında en çok "Sercan Yıldırım'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Sercan Yıldırım'ın ilk görüşte aşık olduğu 2 yıllık eski eşi bakın kim çıktı.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 08:45 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 15:14
Duyanın ağzı açık kaldı! 2 yıl evli kalan Survivor Sercan Yıldırım’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş... 1

Survivor All Star 2024'te yarışan Sercan Yıldırım, yayınlanan son bölümlerle birlikte gündeme geldi.

Survivor All Star 2024 eleme gecesi finalinde olay!

Eski futbolcu Yıldırım'ın hayatı da merak edildi.

Duyanın ağzı açık kaldı! 2 yıl evli kalan Survivor Sercan Yıldırım’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş... 2

Aşk defteri bir hayli kabarık olan ünlü ismin özellikle eski eşi merak konusu oldu.

Duyanın ağzı açık kaldı! 2 yıl evli kalan Survivor Sercan Yıldırım’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş... 3

Yıldırım, bir röportajında eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Kardeşimin arkadaşı kafe açmıştı. Oraya gittiğimizde arabasından inerken gördüm.

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