Duyanın ağzı açık kaldı! 2 yıl evli kalan Survivor Sercan Yıldırım’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star 2024'te mücadele eden Sercan Yıldırım'ın hayatı merak edildi. Aşk defteri oldukça kabarık olan Yıldırım'ın özellikle eski eşi merak konusu oldu. Ünlü isim hakkında en çok "Sercan Yıldırım'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Sercan Yıldırım'ın ilk görüşte aşık olduğu 2 yıllık eski eşi bakın kim çıktı.