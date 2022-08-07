2 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç’a sert çıktı! ‘Kaçıncı şov koçum’ deyip uluorta...
2 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! 2015 yılında Murat Dalkılıç ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2017'de boşanma kararı alarak evliliklerini sonlandırmıştı. Son dönemlerde yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla dikkat çeken Boluğur için sık sık "Merve, Murat'tan sonra kendini toparlayamadı" şeklinde yorumlar yapılmıştı. Dalkılıç ise geçen günlerde bu yorumlar hakkında suskunluğunu bozmuş ve ilk kez açıklamada bulunmuştu. Dalkılıç'ın ardından açıklama yapan Merve Boluğur da kendisini eleştirenlere sert bir dille yanıt vermişti. Ünlü oyuncu şimdi ise eski eşi Murat Dalkılıç'a sert çıktı. İşte 'Kaçıncı şov koçum' diyen Merve Boluğur'un o açıklaması...
07.08.2022 22:21 - Son Güncelleme: 07.08.2022 22:21
Ünlü şarkıcı Merve Boluğur, 2015 yılında Murat Dalkılıç ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili 2017'de boşanma kararı alarak evliliklerini sonlandırmıştı
Dalkılıç söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla "Bu kız delirdi" etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz?