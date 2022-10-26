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Haberler Magazin 2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yasemin Allen’in biricik annesi Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam oyuncusuyla...

2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yasemin Allen’in biricik annesi Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam oyuncusuyla...

Aile Şerefi, Tosun Paşa, Petrol Kralları, Garip ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği Tarzan Rıfkı ile Gol Kralı filmleriyle hafızalara kazındı. Kariyeriyle deikkat çeken oyuncunun, hayatı da merak edildi. Dudley Allen ile yaptığı evlilikten Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki evladı olan oyuncunun özellikle ilk eşi merak konusu oldu. İlk evliliğinin ardından Türk vatandaşlığı alan Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşi hangi ünlü Yeşilçam yıldızıymış...

26.10.2022 19:01 - Son Güncelleme: 26.10.2022 19:01
2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yasemin Allen’in biricik annesi Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam oyuncusuyla...

İngiliz asıllı Suna Yıldızoğlu, 1974'te Türkiye'ye yerleşti ve burada ilk evliliğini yaptı.

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2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yasemin Allen’in biricik annesi Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam oyuncusuyla...

Bu evliliğin ardından Türk vatandaşlığı alan ünlü oyuncunun ilk eşi de merak konusu olup araştırılmaya başlandı.

2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yasemin Allen’in biricik annesi Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam oyuncusuyla...

Aile Şerefi, Tosun Paşa, Petrol Kralları, Garip gibi yapımlarda rol alan Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşinin kendisinden de ünlü olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yasemin Allen’in biricik annesi Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam oyuncusuyla...

İşte Suna Yıldızoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yasemin Allen’in biricik annesi Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam oyuncusuyla...

BÜLENT KAYABAŞ-NUR SÜRER

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