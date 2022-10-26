2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yasemin Allen’in biricik annesi Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam oyuncusuyla...
Aile Şerefi, Tosun Paşa, Petrol Kralları, Garip ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği Tarzan Rıfkı ile Gol Kralı filmleriyle hafızalara kazındı. Kariyeriyle deikkat çeken oyuncunun, hayatı da merak edildi. Dudley Allen ile yaptığı evlilikten Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki evladı olan oyuncunun özellikle ilk eşi merak konusu oldu. İlk evliliğinin ardından Türk vatandaşlığı alan Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşi hangi ünlü Yeşilçam yıldızıymış...
26.10.2022 19:01 - Son Güncelleme: 26.10.2022 19:01
Aile Şerefi, Tosun Paşa, Petrol Kralları, Garip gibi yapımlarda rol alan Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşinin kendisinden de ünlü olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.