2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun eski eşi kendisinden de ünlü! Duyunca çok şaşıracaksınız...
Tarzan Rıfkı'nın Melahat'ı Suna Yıldızoğlu'nun eski eşi kendisinden de ünlü! Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı Tarzan Rıfkı'da Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkinci evliliğinden oyuncu Yasemin Allen'i dünyaya getiren Yıldızoğlu'nun eski eşi kendisinden de ünlü çıktı. Bakın Suna Yıldızoğlu'nun 2 yıl evli kaldığı ünlü oyuncu kimmiş...
19.04.2023 16:45 - Son Güncelleme: 19.04.2023 16:45
Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Tarzan Rıfkı'da Melahat karakterini canlandıran Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşi merak konusu oldu.
İkinci evliliğinden oyuncu Yasemin Allen'i dünyaya getiren Yıldızoğlu'nun bir dönem Yeşilçam'ın ünlü oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.