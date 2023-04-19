RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun eski eşi kendisinden de ünlü! Duyunca çok şaşıracaksınız...

2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun eski eşi kendisinden de ünlü! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Tarzan Rıfkı'nın Melahat'ı Suna Yıldızoğlu'nun eski eşi kendisinden de ünlü! Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı Tarzan Rıfkı'da Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkinci evliliğinden oyuncu Yasemin Allen'i dünyaya getiren Yıldızoğlu'nun eski eşi kendisinden de ünlü çıktı. Bakın Suna Yıldızoğlu'nun 2 yıl evli kaldığı ünlü oyuncu kimmiş...

takvim.com.tr
19.04.2023 16:45 - Son Güncelleme: 19.04.2023 16:45
2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun eski eşi kendisinden de ünlü! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Tarzan Rıfkı'da Melahat karakterini canlandıran Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşi merak konusu oldu.

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2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun eski eşi kendisinden de ünlü! Duyunca çok şaşıracaksınız...

İkinci evliliğinden oyuncu Yasemin Allen'i dünyaya getiren Yıldızoğlu'nun bir dönem Yeşilçam'ın ünlü oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun eski eşi kendisinden de ünlü! Duyunca çok şaşıracaksınız...

İşte başta Suna Yıldızoğlu olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun eski eşi kendisinden de ünlü! Duyunca çok şaşıracaksınız...

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun eski eşi kendisinden de ünlü! Duyunca çok şaşıracaksınız...

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL

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