2 sene önce evlenmişti! Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’ın Boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı! Meğer Emir Ersoy ile...

Yaprak Dökümü, Hayat Bilgisi, Kulüp, Aramızda Kalsın gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Ömer'de Gamze rolüyle izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2 yıl önce müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine giren oyuncu, şimdi ise Boğaz manzaralı lüks evinin kirasıyla gündem oldu. Ünlü çiftin lüks evlerinin kirası dudak uçuklattı. İşte detaylar...