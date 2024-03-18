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2 sene önce evlenmişti! Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’ın Boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı! Meğer Emir Ersoy ile...

Yaprak Dökümü, Hayat Bilgisi, Kulüp, Aramızda Kalsın gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Ömer'de Gamze rolüyle izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2 yıl önce müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine giren oyuncu, şimdi ise Boğaz manzaralı lüks evinin kirasıyla gündem oldu. Ünlü çiftin lüks evlerinin kirası dudak uçuklattı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 11:21 Güncelleme 18 Mart 2024, 11:32
2 sene önce evlenmişti! Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’ın Boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı! Meğer Emir Ersoy ile... 1

Hayat Bilgisi dizisindeki "Törpü" karakteri ile tanınan Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü, Kulüp, Aramızda Kalsın gibi birçok projede yer aldı.

2 sene önce evlenmişti! Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’ın Boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı! Meğer Emir Ersoy ile... 2

Şimdilerde Ömer dizisinde Gamze karakterini canlandıran Bahadır, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

2 sene önce evlenmişti! Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’ın Boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı! Meğer Emir Ersoy ile... 3

İki yıl önce müzisyen Emir Ersoy ile evlenen oyuncu, şimdi ise Boğaz manzaralı lüks evinin kirasıyla gündem oldu.

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