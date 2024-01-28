2 sene önce evlendiler! Çağlar Ökten’den Seda Sayan itirafı geldi! “Seda Sayan evde nasıl birisi?” sorusu yöneltilince...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Seda Sayan, 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan ancak eleştirilere kulak tıkayıp mutlu evliliklerine tam gaz devam eden çift, önceki akşam Ökten'in sahne aldığı mekanda kameralara yansıdı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Ökten, "Seda Sayan evde nasıl birisi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Aysel Gürsaçer bilinen adıyla Seda Sayan, düğün salonlarında başladığı şarkıcılık kariyerine oyunculuk ve sunuculuğu da ekledi. Şarkıları, dizileri ve programlarının yanı sıra evlilikleriyle de çok konuşulan Sayan'ın Sinan Engin'den Oğulcan Engin adında bir oğlu oldu.
7 kez nikah masasına oturan ünlü isim, aradığı aşkı ise müzisyen Çağlar Ökten'de buldu. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan çift, 2022'de dünyaevine girdi.
Eleştirilere kulak tıkayıp mutlu evliliklerine tam gaz devam eden ünlü çiftten Çağlar Ökten, önceki gün bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ökten, çok konulacak açıklamalarda bulundu.