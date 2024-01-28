2 sene önce evlendiler! Çağlar Ökten’den Seda Sayan itirafı geldi! “Seda Sayan evde nasıl birisi?” sorusu yöneltilince...

1 Aysel Gürsaçer bilinen adıyla Seda Sayan, düğün salonlarında başladığı şarkıcılık kariyerine oyunculuk ve sunuculuğu da ekledi. Şarkıları, dizileri ve programlarının yanı sıra evlilikleriyle de çok konuşulan Sayan'ın Sinan Engin'den Oğulcan Engin adında bir oğlu oldu.

2 7 kez nikah masasına oturan ünlü isim, aradığı aşkı ise müzisyen Çağlar Ökten'de buldu. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan çift, 2022'de dünyaevine girdi.