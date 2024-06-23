2 kızı 1 oğlu olan Mehmet Ali Erbil’in 3 numarasına bakın! Ali Sadi babasının boyunu geçti! Tuğba Coşkun’un oğlu koca delikanlı...

Çarkıfelek yarışmasıyla hafızalara kazınan ve şimdilerde Turnike ile izleyici karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Son dönemlerde Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, bu kez Tuğba Coşkun ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ali Sadi ile çok konuşuldu. 3 çocuk babası Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ali Sadi için "Koca delikanlı olmuş", "Maşallah çok yakışıklı", "Babasının boyunu geçmiş" yorumları yapıldı. İşte Mehmet Ali Erbil'in üç numarası...
Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında Tuğba Coşkun ile evlendi ve 2011'de boşandı. Bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu oldu.
Son dönemlerde Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Tunike'nin sunuculuğunu üstlenen Erbil'in oğlu için "Koca delikanlı olmuş", "Maşallah çok yakışıklı", "Babasının boyunu geçmiş" yorumları yapıldı.