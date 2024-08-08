2 kız kardeşini herkes biliyordu! Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisine bakın! “Genler sağlam”

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele öncesi gündem oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in hayatı da merak konusu oldu. 6 kişilik bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Güneş'in özellikle ailesi merak edildi. Kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş ile sık sık gündem olan milli sporcunun sır gibi sakladığı abisini görenler ise şaşıp kaldı. Zehra Güneş'in abisi için "Genler sağlam" yorumu yapıldı. İşte Zehra Güneş'in abisi...