2 kez nikah masasına oturdu! Bahar’ın Nevra’sı Hatice Aslan’ın eski eşi EDHO’nun yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...

Yasemin Allen, Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu gibi isimleri buluşturan Bahar dizisinde Nevra rolüyle izleyici karşısına çıkan Hatice Aslan'ın hayatı merak edildi. Aslen Sivaslı olan 62 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 2 evlilik yapan Aslan'ın oğlunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aslan'ın eski eşi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yıldızı çıktı. Bakın Hatice Aslan'ın eski eşi kimmiş...
Bahar dizisinde Nevra rolüyle izleyici karşısına çıkan Hatice Aslan'ın hayatı merak edildi.
HATİCE ASLAN KİMDİR?
20 Şubat 1962 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Hatice Aslan, Ferhunde Hanımlar, En Son Babalar Duyar dizileri ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle hafızalara kazındı.
Sivas Lisesinin ardından Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro okuyan Aslan, mezun olduğu 1983-84 sezonunda Nezihe Araz'ın yazdığı, Kenan Işık'ın yönettiği "Bozkır Güzellemesi" oyununda yer aldı.