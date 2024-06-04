2 kez nikah masasına oturdu! Bahar’ın Nevra’sı Hatice Aslan’ın eski eşi EDHO’nun yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...

Yasemin Allen, Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu gibi isimleri buluşturan Bahar dizisinde Nevra rolüyle izleyici karşısına çıkan Hatice Aslan'ın hayatı merak edildi. Aslen Sivaslı olan 62 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 2 evlilik yapan Aslan'ın oğlunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aslan'ın eski eşi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yıldızı çıktı. Bakın Hatice Aslan'ın eski eşi kimmiş...