2 kez nikah masasına oturan Zara’nın ilk eşi bakın kim çıktı! 5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Meğer kendisi gibi ünlüymüş…

Şarkıları ve güçlü sesiyle her dönem adından söz ettiren Zara, geçen günlerde özel hayatıyla gündem oldu. İlker Görgülü le yeni bir aşka yelken açan Zara'nın sevgilisiyle sahnede yaptığı düet çok konuşuldu. El ele 'Hatıran Yeter' parçasını seslendiren ünlü çiftin o halleri sosyal medyada büyük ses getirirken Zara'nın özle hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İki evlenen Zara'nın ilk eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şarkıcının 2002 yılında nikah masasına oturduğu ve 2007'de yollarını ayırdığı eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. Bakın Zara'nın kendisi gibi ünlü olan eski eşi kimmiş...