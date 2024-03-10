2 kez nikah masasına oturan Pınar Altuğ’dan Yağmur Atacan itirafı! “Doğru adamdan çocuk yaptım” dedi! Kızının son halini gören inanamadı

Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su adında bir kızı olan Altuğ, önceki gün 'Verona Çıkmazı' adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti.

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Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Altuğ, "Çok çalışıyorum ama iyiyim, müzikalim devam ediyor. Nisan ayında da kadrosunda çok iyi oyuncuların olduğu harika bir tiyatro oyunumuz olacak, detay vermeyeyim ama gerçekten beni çok heyecanlandıran bir iş" dedi.