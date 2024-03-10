2 kez nikah masasına oturan Pınar Altuğ’dan Yağmur Atacan itirafı! “Doğru adamdan çocuk yaptım” dedi! Kızının son halini gören inanamadı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, önceki gün 'Verona Çıkmazı' adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile ilgili samimi bir itirafta bulundu. "Doğru adamdan çocuk yaptım" ifadelerini kullanan bir çocuk annesi oyuncunun kızı da merak konusu oldu. Altuğ'un kızının son halini görenler ise hayran kaldı.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su adında bir kızı olan Altuğ, önceki gün 'Verona Çıkmazı' adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti.
Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Altuğ, "Çok çalışıyorum ama iyiyim, müzikalim devam ediyor. Nisan ayında da kadrosunda çok iyi oyuncuların olduğu harika bir tiyatro oyunumuz olacak, detay vermeyeyim ama gerçekten beni çok heyecanlandıran bir iş" dedi.