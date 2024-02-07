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2 kez nikah masasına oturan Demet Şener’den evlilik açıklaması! Tolga Arman’ın biricik aşkı gelin olup sosyal medyayı salladı

İbrahim Kutluay'dan Ömer ve İrem adlarında iki evladı olan Demet Şener, 13 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi. Ancak 2019'da nikah masasına oturan Şener'in evliliği yalnızca 2 yıl sürdü. İki kez nikah masasına oturan Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Arman'la ilişkilerine tam gaz devam eden Şener'den dikkat çeken evlilik açıklaması geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 11:36 Güncelleme 07 Şubat 2024, 11:36
2 kez nikah masasına oturan Demet Şener’den evlilik açıklaması! Tolga Arman’ın biricik aşkı gelin olup sosyal medyayı salladı 1

1995 Miss Turkey Güzeli Demet Şener, hem kariyeri ham de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

2 kez nikah masasına oturan Demet Şener’den evlilik açıklaması! Tolga Arman’ın biricik aşkı gelin olup sosyal medyayı salladı 2

13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de ayrıldı.

2 kez nikah masasına oturan Demet Şener’den evlilik açıklaması! Tolga Arman’ın biricik aşkı gelin olup sosyal medyayı salladı 3

Aradığı aşkı Tolga Arman'da bulan Şener, son açıklamasıyla paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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