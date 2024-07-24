2 kez evlenen Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Son dönemlerde Meryem Uzerli'ye yönelttiği sorularla gündemde olan Hülya Avşar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Avşar'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Avşar'ın sır gibi sakladığı ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Adını ilk olarak 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında duyuran ancak evlenip boşandığı için tacı geride alınan Avşar henüz 16 yaşındayken nikah masasına oturduğu eski eşi bakın kimmiş...
Şarkıcı Hülya Avşar'ın, YouTube'da yayınlanan programında ağırladığı oyuncu Meryem Uzerli'ye yönelttiği 'evlilik' sorusu gündem olmuştu.
İki kız çocuğu sahibi olan Uzerli, "İlişkilerini bir türlü oturtamadın, bu hayat zor değil mi?" diye soran Avşar, önceki gün Kıbrıs'ta konser verdi ve tepki çeken röportajla ilgili konuştu.
Avşar kızı, "O olayda günah keçisi ben oldum. Halbuki yayından önce soruları Meryem'e vermiştim. Yayından sonra da cevapları aldıktan sonra bir sorun var mı, istemediğim bir yer var mı diye sordum. 'Hayır, hepsi çok güzel, yayınlayabilirsin' deyip bana teşekkür etti. Ama bu tarz olaylarda hep böyle olur, biri günah keçisi aranır. Bu olayda da günah keçisi ben ilan edildim. Ama benim hiçbir suçum yok" dedi.