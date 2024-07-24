2 kez evlenen Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

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Avşar kızı, "O olayda günah keçisi ben oldum. Halbuki yayından önce soruları Meryem'e vermiştim. Yayından sonra da cevapları aldıktan sonra bir sorun var mı, istemediğim bir yer var mı diye sordum. 'Hayır, hepsi çok güzel, yayınlayabilirsin' deyip bana teşekkür etti. Ama bu tarz olaylarda hep böyle olur, biri günah keçisi aranır. Bu olayda da günah keçisi ben ilan edildim. Ama benim hiçbir suçum yok" dedi.