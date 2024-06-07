2 kez evlenen Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, attığı her adımla adından söz ettirmeye başardı. Avşar kızı, son olarak ise programında ağırladığı Berfu Yenenler ile gündeme geldi. "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e imalı bir karşılık veren Avşar'ın "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser Yenenler gibi bir çocuğa sen yürümüşsün" sözleri çok konuşuldu. Tüm bunların ardından kendisinin de katıldığı güzellik yarışmasına işaret eden Avşar kızının o dönem tacının geri alınmasına neden olan eşi de merak konusu oldu. 2 kez evlenen Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı, son olarak ise programında ağırladığı Berfu Yenenler ile gündeme geldi. Eser Yenenler ile yaptığı evlilikten 2 oğlu olan Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler, "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" deyince Avşar'dan imalı bir yanıt geldi.
Avşar kızı, Yenenler'e "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" şeklinde karşılık verdi.