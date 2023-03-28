2. kez baba olmuştu! Survivor Avatar Atakan kızı Zenia'yı ilk kez paylaştı sosyal medyada yer yerinden oynadı! Aslan ve Zenia...
Son olarak Survivor 2022 All Star sezonunda boy gösteren ve yarışmayı 9'uncu olarak tamamlayan 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Arslan, 2018'de oğlu Leon'u kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan Avatar Atakan kızı Zenia'yı ilk kez paylaştı.
28.03.2023 14:06 - Son Güncelleme: 28.03.2023 14:06
Survivor yarışmasına efendiliği ve başarısıyla damga vurmayı başaran, Avatar lakaplı 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Avatar Atakan, özel hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor.
Çağan Atakan Arslan ile Serap Korkmaz, mutlu evliliklerini kısa bir süre sonra 'Leon Aslan' ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmıştı.
Çocukluğunun aksine şimdilerde mutlu bir ailesi olan Atakan Arslan, 21 gün önce de ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.