2. kez baba oldu! Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Atakan Arslan’a ilk yorum Hakan Ural’dan...
Son olarak Survivor 2022 All Star sezonunda boy gösteren ve yarışmayı 9'uncu olarak tamamlayan 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Arslan, 2018'de oğlu Leon'u kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Ünlü isimden bir müjdeli haber daha geldi. Arslan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olduğunu duyurdu. Bebeğiyle ilk pozlarını yayınlayan Arslan'a ilk yorum Hakan Ural'dan geldi. İşte Survivor Avatar Atakan'ın minik bebeği...
08.03.2023 23:06 - Son Güncelleme: 08.03.2023 23:06
Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlendi.
Sporcu ve oyuncu Atakan Arslan, kkinci çocuklarına kavuşmalarına günler kala alışveriş merkezinden görüntülendi ve samimi açıklamalarda bulundu.
Atakan Arslan; "Çok güzel duygular içerisindeyiz, doğuma sayılı günler kaldı ama biz daha isim bulamadık. İkimizde heyecanlıyız" dedi.