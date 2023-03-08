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Haberler Magazin 2. kez baba oldu! Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Atakan Arslan’a ilk yorum Hakan Ural’dan...

2. kez baba oldu! Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Atakan Arslan’a ilk yorum Hakan Ural’dan...

Son olarak Survivor 2022 All Star sezonunda boy gösteren ve yarışmayı 9'uncu olarak tamamlayan 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Arslan, 2018'de oğlu Leon'u kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Ünlü isimden bir müjdeli haber daha geldi. Arslan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olduğunu duyurdu. Bebeğiyle ilk pozlarını yayınlayan Arslan'a ilk yorum Hakan Ural'dan geldi. İşte Survivor Avatar Atakan'ın minik bebeği...

takvim.com.tr
08.03.2023 23:06 - Son Güncelleme: 08.03.2023 23:06
2. kez baba oldu! Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Atakan Arslan’a ilk yorum Hakan Ural’dan...

Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2. kez baba oldu! Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Atakan Arslan’a ilk yorum Hakan Ural’dan...

Ünlü çift, 2018'de oğulları Leon Aslan'ı kucağına aldı. Mutlu birliktelikleri devam eden çift, geçtiğimiz aylarda ise ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu.

2. kez baba oldu! Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Atakan Arslan’a ilk yorum Hakan Ural’dan...

Sporcu ve oyuncu Atakan Arslan, kkinci çocuklarına kavuşmalarına günler kala alışveriş merkezinden görüntülendi ve samimi açıklamalarda bulundu.

2. kez baba oldu! Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Atakan Arslan’a ilk yorum Hakan Ural’dan...

Atakan Arslan; "Çok güzel duygular içerisindeyiz, doğuma sayılı günler kaldı ama biz daha isim bulamadık. İkimizde heyecanlıyız" dedi.

2. kez baba oldu! Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Atakan Arslan’a ilk yorum Hakan Ural’dan...

"HOŞ GELDİN ZENİA"
Ünlü isimden beklenen haber geldi. Arslan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olduğunu duyurdu.

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