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2 kere nikah masasına oturan Zara'nın gerçek adı ortaya çıktı! Onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! 48'lik Zara'nın gerçek adı...

2 kere nikah masasına oturan Zara'nın gerçek adı ortaya çıktı! Onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! Seslendirdiği türküleriyle yıllarca milyonlar tarafından dinlenen türkücü Zara bu sefer bambaşka bir olayla gündem oldu. İşte bunca zaman sahne adıyla tanıdığımız 48'lik Zara'nın gerçek adı...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 21:49 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 21:55
2 kere nikah masasına oturan Zara’nın gerçek adı ortaya çıktı! Onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! 48’lik Zara’nın gerçek adı... 1

2 kere nikah masasına oturan Zara'nın gerçek adı ortaya çıktı! Onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! Seslendirdiği türküleriyle yıllarca milyonlar tarafından dinlenen türkücü Zara bu sefer bambaşka bir olayla gündem oldu. İşte bunca zaman sahne adıyla tanıdığımız 48'lik Zara'nın gerçek adı...

2 kere nikah masasına oturan Zara’nın gerçek adı ortaya çıktı! Onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! 48’lik Zara’nın gerçek adı... 2

Ünlü türkücü Zara, magazin gündeminin yakından takip ettiği isimlşer arasında yer alıyor.

2 kere nikah masasına oturan Zara’nın gerçek adı ortaya çıktı! Onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! 48’lik Zara’nın gerçek adı... 3

Ara ara aşk hayatıyla çok konuşulan Zara bu sefer bambaşka bir olayla gündem oldu.

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