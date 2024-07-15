2 kere nikah masasına oturan Zara'nın gerçek adı ortaya çıktı! Onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! 48'lik Zara'nın gerçek adı...

2 kere nikah masasına oturan Zara'nın gerçek adı ortaya çıktı! Onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! Seslendirdiği türküleriyle yıllarca milyonlar tarafından dinlenen türkücü Zara bu sefer bambaşka bir olayla gündem oldu. İşte bunca zaman sahne adıyla tanıdığımız 48'lik Zara'nın gerçek adı...