2 haftada 9 kilo verdiren Aslı Bekiroğlu diyeti! Tek formülle tığ gibi inceldi! İşte 7 adımda şak diye kilo vermenin sırrı

Ünlüler, genellikle zayıf ve sağlıklı görünmek için sağlıklı yaşam tarzlarını benimserler. Kilo verme süreçleri, disiplin, motivasyon ve uzman rehberliği gerektirir. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile büyük bir üne kavuşan Aslı Bekiroğlu'nun zayıflama sırrı oldukça etkileyici. Bekiroğlu, kendine özel bir yöntem uygulayarak sadece 9 kilo kaybettiğini açıkladı. Bu yöntem, birçok kişinin dikkatini çekiyor....