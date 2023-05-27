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2 haftada 9 kilo verdiren Aslı Bekiroğlu diyeti! Tek formülle tığ gibi inceldi! İşte 7 adımda şak diye kilo vermenin sırrı

Son zamanlarda düzenli bir şekilde pilates yapmaya başlayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, kısa bir süre içinde dikkate değer bir başarı elde etti. Gösterdiği özveri ve azim sayesinde tam 9 kilo verdi. Verdiği kilolarla birlikte kendini daha iyi hissettiğini ve vücut formunu olumlu yönde değiştirdiğini belirten Bekiroğlu'nun zayıflama sırrını duyunca şoke olacaksınız! İşte merak edilen detaylar...

takvim.com.tr
27.05.2023 21:58 - Son Güncelleme: 27.05.2023 22:13
2 haftada 9 kilo verdiren Aslı Bekiroğlu diyeti! Tek formülle tığ gibi inceldi! İşte 7 adımda şak diye kilo vermenin sırrı

Ünlüler, genellikle zayıf ve sağlıklı görünmek için sağlıklı yaşam tarzlarını benimserler. Kilo verme süreçleri, disiplin, motivasyon ve uzman rehberliği gerektirir. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile büyük bir üne kavuşan Aslı Bekiroğlu'nun zayıflama sırrı oldukça etkileyici. Bekiroğlu, kendine özel bir yöntem uygulayarak sadece 9 kilo kaybettiğini açıkladı. Bu yöntem, birçok kişinin dikkatini çekiyor....

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2 haftada 9 kilo verdiren Aslı Bekiroğlu diyeti! Tek formülle tığ gibi inceldi! İşte 7 adımda şak diye kilo vermenin sırrı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, son zamanlarda pilatese olan ilgisiyle dikkat çekiyor.

2 haftada 9 kilo verdiren Aslı Bekiroğlu diyeti! Tek formülle tığ gibi inceldi! İşte 7 adımda şak diye kilo vermenin sırrı

Haftanın üç günü düzenli olarak bir stüdyoda pilates dersleri almaktan geri kalmıyor.

2 haftada 9 kilo verdiren Aslı Bekiroğlu diyeti! Tek formülle tığ gibi inceldi! İşte 7 adımda şak diye kilo vermenin sırrı

27 yaşındaki yetenekli oyuncu, geçmişte jimnastikle de ilgilenmiş ve bu deneyimini kullanarak vücut şeklini korumaya önem veriyor.

2 haftada 9 kilo verdiren Aslı Bekiroğlu diyeti! Tek formülle tığ gibi inceldi! İşte 7 adımda şak diye kilo vermenin sırrı

Son 1.5 ay içinde uyguladığı disiplinli antrenmanlar sayesinde 9 kilo verdiği belirtiliyor.

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