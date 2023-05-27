2 haftada 9 kilo verdiren Aslı Bekiroğlu diyeti! Tek formülle tığ gibi inceldi! İşte 7 adımda şak diye kilo vermenin sırrı
Son zamanlarda düzenli bir şekilde pilates yapmaya başlayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, kısa bir süre içinde dikkate değer bir başarı elde etti. Gösterdiği özveri ve azim sayesinde tam 9 kilo verdi. Verdiği kilolarla birlikte kendini daha iyi hissettiğini ve vücut formunu olumlu yönde değiştirdiğini belirten Bekiroğlu'nun zayıflama sırrını duyunca şoke olacaksınız! İşte merak edilen detaylar...
27.05.2023 21:58 - Son Güncelleme: 27.05.2023 22:13
Ünlüler, genellikle zayıf ve sağlıklı görünmek için sağlıklı yaşam tarzlarını benimserler. Kilo verme süreçleri, disiplin, motivasyon ve uzman rehberliği gerektirir. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile büyük bir üne kavuşan Aslı Bekiroğlu'nun zayıflama sırrı oldukça etkileyici. Bekiroğlu, kendine özel bir yöntem uygulayarak sadece 9 kilo kaybettiğini açıkladı. Bu yöntem, birçok kişinin dikkatini çekiyor....