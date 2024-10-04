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2 haftada 80 kiloya kadar düştü! 7 kilo veren Zehra Güneş diyeti: 1.97 boyundaki oyuncu her sabah...

1.97 cm'lik boyuyla dikkat çeken sporcu, kısa sürede 7 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Bu dönüşüm, sosyal medyada eski fotoğraflarının yeniden paylaşılmasıyla birlikte, Zehra'nın zayıflama sürecine olan ilgiyi artırdı.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 08:32 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 08:29
2 haftada 80 kiloya kadar düştü! 7 kilo veren Zehra Güneş diyeti: 1.97 boyundaki oyuncu her sabah...

Voleybol sahalarının parlayan yıldızlarından biri olan Zehra Güneş, sadece spor alanındaki başarılarıyla değil aynı zamanda doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Son dönemde ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri Zehra Güneş'in 7 kilo vermesi oldu. Bu süreç, hem spor camiasında hem de hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı.

2 haftada 80 kiloya kadar düştü! 7 kilo veren Zehra Güneş diyeti: 1.97 boyundaki oyuncu her sabah...

Sağlıklı Beslenmenin Gücü

Zehra Güneş'in bu başarılı dönüşümünün ardında, uzmanlar tarafından hazırlanmış özel bir diyet programı yer alıyor. Bu program, sağlıklı proteinler, taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve bol su tüketimi üzerine inşa edilmiş. Porsiyon kontrolü ve düzenli öğünler, kilo kontrolünde temel unsurlar arasında bulunuyor.

2 haftada 80 kiloya kadar düştü! 7 kilo veren Zehra Güneş diyeti: 1.97 boyundaki oyuncu her sabah...

Zehra'nın beslenme programındaki dikkat çekici noktalar şöyle:

Protein Kaynakları: Diyetinde bol miktarda az yağlı protein bulunuyor.

Taze Meyve ve Sebzeler: Günlük öğünlerinde mutlaka taze sebze ve meyve yer alıyor.

Tam Tahıllar: Enerji ihtiyacını karşılamak için tam tahıllı ürünler tercih ediliyor.

Sağlıklı Yağlar: Zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, diyetin önemli bir parçası.

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