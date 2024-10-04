2 haftada 80 kiloya kadar düştü! 7 kilo veren Zehra Güneş diyeti: 1.97 boyundaki oyuncu her sabah...

Voleybol sahalarının parlayan yıldızlarından biri olan Zehra Güneş, sadece spor alanındaki başarılarıyla değil aynı zamanda doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Son dönemde ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri Zehra Güneş'in 7 kilo vermesi oldu. Bu süreç, hem spor camiasında hem de hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı.