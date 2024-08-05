2 haftada 22 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşiydi 47'lik sunucu tek formüllle erimiş! 'İngiliz karbonatı ve limon...'

Ünlü sunucu Hakan Ural'ın son dönemdeki gözle görülür değişimi herkesi şaşırttı. Kilo veren ve fit bir görünüme kavuşan Ural'ın sırrı, iddialara göre uyguladığı özel bir diyet programında saklı. 2 hafta içinde 22 kilo verdiği konuşulan bu program, kısa sürede "mucize diyet" olarak adlandırılmaya başlandı bile. Peki, Hakan Ural'ı bu kadar kısa sürede bu denli değiştiren diyet listesinde neler var? Ve daha da önemlisi, bu diyet gerçekten sağlıklı mı? İşte merak edilenler...
Sevilen sunucu Hakan Ural, son günlerde değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ekranlarda gözle görülür bir şekilde zayıflayan Ural'ın bu hızlı dönüşümü, "Hakan Ural'ın mucize diyeti" söylentilerini de beraberinde getirdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah yazarı Yüksel Aytuğ ise, 15 günde 22 kilo verdiği iddia edilen bu diyetin tüm detaylarını okurlarıyla paylaştı.
İşte Yüksel Aytuğ'un Hakan Ural'ın diyet programı hakkında yazmış olduğu köşe yazısı;
Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu sevgili Hakan Ural'ı her sabah keyifle izlediğim için değişikliği fark etmiştim.