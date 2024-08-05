2 haftada 22 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşiydi 47'lik sunucu tek formüllle erimiş! 'İngiliz karbonatı ve limon...'

Ünlü sunucu Hakan Ural'ın son dönemdeki gözle görülür değişimi herkesi şaşırttı. Kilo veren ve fit bir görünüme kavuşan Ural'ın sırrı, iddialara göre uyguladığı özel bir diyet programında saklı. 2 hafta içinde 22 kilo verdiği konuşulan bu program, kısa sürede "mucize diyet" olarak adlandırılmaya başlandı bile. Peki, Hakan Ural'ı bu kadar kısa sürede bu denli değiştiren diyet listesinde neler var? Ve daha da önemlisi, bu diyet gerçekten sağlıklı mı? İşte merak edilenler...