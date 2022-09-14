2 hafta önce boşanmışlardı! Gökhan Çıra hızlı çıktı! Selin Ciğerci’yi çabuk unuttu! Meğer yeni sevgilisi de çok ünlüymüş...
İki kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, adli tatilin sonlamasıyla evliliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından henüz bir ay geçmezken Gökhan Çıra cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü futbolcunun yüzünü gizlediği sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Gökhan Çıra'nın yeni aşkı...
14.09.2022 18:45 - Son Güncelleme: 14.09.2022 18:45
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ilk evliliklerini 2019 yılında yapmış ancak iki yılı doldurmadan boşanmışlardı.
Boşanmanın ardından, Gökhan Çıra cephesinde bomba bir olay yaşandı. Çıra, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.