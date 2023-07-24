2 hafta önce 8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci’den “Her şey yolunda” açıklaması! Bülent Şakrak’ın eski eşinden bikinili pozlar...
İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan ve 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, üçüncü eşi Bülent Şakrak'tan 2 hafta önce boşandı. 8 yıl süren evliliğinden Ali adında bir oğlu olan Düvenci, boşanma sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. O paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen oyuncu, sarı bikinisi ile boy boy fotoğraflarını paylaştı. Düvenci'nin "Her şey yolunda" mesajı da dikkat çekti. İşte o paylaşım...
24.07.2023 12:32 - Son Güncelleme: 24.07.2023 12:51
İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu.
Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi.
15 DAKİKA SÜRDÜ
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 11 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde sabah saatlerinde boşandı.Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası sadece 15 dakika sürdü.