2 gün partilediği kıyafeti sonrası pijamayla kendini sokağa attı: "Uyudum 2 gün çıkarmayacağım dedim" İçine öyle doğmuş

YÜZÜNÜ ÇANTASIYLA SAKLADI

Aleyna Tilki, ertesi gün de Etiler'deki bir kulüp çıkışında görüntülenmişti. Aşırı alkollü olan ve bir önceki gece üzerindeki kıyafetlerin aynısı üzerinde olduğu için kameralardan yüzünü çantası ile saklayan şarkıcının, iki gündür sürekli partilerde olduğu ve eve gitmediği için üzerini değiştiremediği öğrenilmişti.