2 gün partilediği kıyafeti sonrası pijamayla kendini sokağa attı: "Uyudum 2 gün çıkarmayacağım dedim" İçine öyle doğmuş
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla olay yaratan Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını... Daha önce iki gündür sürekli partilerde olduğu ve eve gitmediği için üzerini değiştiremediği iddia edilen, üst üste aynı kyafetlerle görüntülenen Aleyna Tilki bu kez pijamalarıyla sokağa attı kendini. 'Neden pijamayla sokakta olduğu' sorusu sorulunca da Tilki, bakın ne yanıt verdi.
31.01.2023 13:03 - Son Güncelleme: 31.01.2023 13:16
2 GÜN ÜST ÜSTE
Aleyna Tilki, Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Mini eteğiyle bakışları üzerinde toplayan genç şarkıcı, kendi aracını süren erkek arkadaşı ile ilgili olarak, "Şoförünüz mü? Mekandan beraber çıktınız?" sorularını da cevapsız bırakmıştı.
YÜZÜNÜ ÇANTASIYLA SAKLADI
Aleyna Tilki, ertesi gün de Etiler'deki bir kulüp çıkışında görüntülenmişti. Aşırı alkollü olan ve bir önceki gece üzerindeki kıyafetlerin aynısı üzerinde olduğu için kameralardan yüzünü çantası ile saklayan şarkıcının, iki gündür sürekli partilerde olduğu ve eve gitmediği için üzerini değiştiremediği öğrenilmişti.