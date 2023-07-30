2. derece siroz olan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Son hali ortaya çıktı! Hastanedeki 15’nci gününde...

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'dan geçen haftalarda kötü haber gelmişti. Diyetle 17'ye yakın kilo veren ve bağışıklık sistemi çöken Özkan'a siroz teşhisi konulmuştu. Öğretmen adlı komedi filminde yer almaya hazırlanan ancak siroz olduğu için kadrodan çıkartılan Ufuk Özkan cephesinde yeni gelişme yaşandı. 15 gündür hastanede tedavi altında olan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapılırken oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ve son hali...