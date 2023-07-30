2. derece siroz olan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Son hali ortaya çıktı! Hastanedeki 15’nci gününde...

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'dan geçen haftalarda kötü haber gelmişti. Diyetle 17'ye yakın kilo veren ve bağışıklık sistemi çöken Özkan'a siroz teşhisi konulmuştu. Öğretmen adlı komedi filminde yer almaya hazırlanan ancak siroz olduğu için kadrodan çıkartılan Ufuk Özkan cephesinde yeni gelişme yaşandı. 15 gündür hastanede tedavi altında olan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapılırken oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ve son hali...
'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi ve 17'ye yakın kilo verdi.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.
"ORGAN NAKLİ GEREKİYOR"
Son olarak 'Cenazemize Hoş Geldiniz' adlı yapımda yer alan 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın ikinci derecede siroz olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene karaciğer yağlanması ve çöken bağışıklığı yüzünden 17 kilo veren oyuncunun organ nakli olması gerektiği açıklandı.