2 çocuk sonrası 38 bedene böyle indi! 57 yaşında 135 kilodan 62'ye düştü! "Sadece 1-2 kilo veririm diye düşünmüştüm..."

57 yaşındaki Brandi, sevgi dolu bir anne olarak tanımlanır; sevgisini ifade etmenin yolu olarak ailesi için büyük ziyafetler düzenlerdi. Ancak zamanla, bu ziyafetlerin bir bedeli oldu ve Brandi'nin kilosu yavaş yavaş artmaya başladı. En yoğun döneminde 135 kiloya kadar çıkan Brandi, uzun yıllar boyunca pek çok diyet denemesinde bulundu ancak çoğu kez başarısız oldu. 2020 yılında, sürekli başarısız olan yo-yo diyetlerinin ardından Brandi, duruma yeni bir perspektiften bakmaya karar verdi. Yemekle olan ilişkisini yeniden değerlendiren Brandi, yaşam tarzında önemli değişiklikler yaparak, şaşırtıcı bir şekilde doğal yollarla 70 kilo verdi ve bu kiloyu korumayı başardı. İşte Brandi'nin başarıya ulaşmasını sağlayan zayıflama yolculuğunun detayları...
Brandi başlangıçta aile tatili öncesinde 1-2 kilo verme isteği duymuştu ancak sonuçları gördükçe daha fazla kilo verme isteği daha da arttı. Brandi, "Her zaman iri" olduğunu ve şekere ve karbonhidratlara ciddi bir bağımlılığı olduğunu fark etti.
6 KUTU KOLA İÇİYORDU
Genellikle günde altı kutu kola içer ve hazır yiyecekler yerdi. Hayatının çoğunu çeşitli moda diyetleri deneyerek geçirdiğini, bu diyetler sırasında birkaç kilo verdiğini, sonra iki katı kadar kilo aldığını söyledi.
Brandi, "Eskiden yanlış şeyler yiyordum ve çok fazla yiyordum," diye açıkladı. "İyi bir aşçıyım, bu yüzden farklı malzemeleri nasıl kullanacağımı ve daha sağlıklı bir seçenek nasıl yaratacağımı öğrenmem gerekiyordu." Düşük karbonhidratlı bir diyete başladığını ve ilk kez diyet seçiminde bir angarya gibi davranmak yerine heyecanlandığını belirtti.