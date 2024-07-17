2 çocuk sonrası 38 bedene böyle indi! 57 yaşında 135 kilodan 62'ye düştü! "Sadece 1-2 kilo veririm diye düşünmüştüm..."

57 yaşındaki Brandi, sevgi dolu bir anne olarak tanımlanır; sevgisini ifade etmenin yolu olarak ailesi için büyük ziyafetler düzenlerdi. Ancak zamanla, bu ziyafetlerin bir bedeli oldu ve Brandi'nin kilosu yavaş yavaş artmaya başladı. En yoğun döneminde 135 kiloya kadar çıkan Brandi, uzun yıllar boyunca pek çok diyet denemesinde bulundu ancak çoğu kez başarısız oldu. 2020 yılında, sürekli başarısız olan yo-yo diyetlerinin ardından Brandi, duruma yeni bir perspektiften bakmaya karar verdi. Yemekle olan ilişkisini yeniden değerlendiren Brandi, yaşam tarzında önemli değişiklikler yaparak, şaşırtıcı bir şekilde doğal yollarla 70 kilo verdi ve bu kiloyu korumayı başardı. İşte Brandi'nin başarıya ulaşmasını sağlayan zayıflama yolculuğunun detayları...