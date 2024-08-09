2 çocuk babası Sinan Özen’in son haline bakın! Estetik itirafı geldi! Müge Anlı’nın sıkı dostu meğer...

'Evlere Şenlik', 'Canım Yandı', 'Çıldıracağım', 'Ölürüm Yoluna' şarkılarıyla hafızalara kazınan ve Müge Anlı ile kurduğu sıkı dostlukla zaman zaman gündem olan Sinan Özen, bu kez estetik açıklamasıyla gündeme geldi. Tarzı ve son haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, formda kalmanın sırrını da açıkladı. İşte detaylar...
1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle profesyonel müzik kariyerine başlayan Sinan Özen, 'Evlere Şenlik', 'Canım Yandı', 'Çıldıracağım', 'Ölürüm Yoluna' şarkılarıyla hafızalara kazındı.
2016 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturan Özen'in bu evlilikten Neva ve Sanberk adında ikiz bebekleri oldu.
2020 yılında baba olan 58 yaşındaki şarkıcı, önceki gün bir otelde sahne aldı. Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.