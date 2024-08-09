2 çocuk babası Sinan Özen’in son haline bakın! Estetik itirafı geldi! Müge Anlı’nın sıkı dostu meğer...

'Evlere Şenlik', 'Canım Yandı', 'Çıldıracağım', 'Ölürüm Yoluna' şarkılarıyla hafızalara kazınan ve Müge Anlı ile kurduğu sıkı dostlukla zaman zaman gündem olan Sinan Özen, bu kez estetik açıklamasıyla gündeme geldi. Tarzı ve son haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, formda kalmanın sırrını da açıkladı. İşte detaylar...