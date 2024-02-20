2 çocuk babası Mesut Özil’in minik kızına bakın! Sosyal medyada ilgi odağı oldu! “Babasının kopyası” Amine Gülşe’nin 2 numarası...

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019 yılında dünyaevine giren Mesut Özil, Survivor All Star 2024'ün gerçekleştirildiği Dominik'e gideceği iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından sosyal medyaya bomba gibi düşen iddianın ardından Özil'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Özil'in minik kızını görenler ise "Babasının kopyası" yorumunda bulundu. İşte Mesut Özil'in sosyal medyada ilgi odağı olan güzeller güzeli kızı...
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın da yer aldığı Survivor'a bir futbolcunun daha katılacağını duyurdu. Ilıcalı, konseyde "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir isim" diyerek yarışmacılara dünyaca ünlü eski bir futbolcunun Survivor'a geleceğini ifade etti.
Bu açıklamanın ardından Ilıcalı'yla yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde spor yaptığı görüntüleri paylaşan Mesut Özil'in Dominik'e gideceği iddia edildi.
Bunun üzerine gözler Mesut Özil'e çevrilirken ünlü ismin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.