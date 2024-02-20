2 çocuk babası Mesut Özil’in minik kızına bakın! Sosyal medyada ilgi odağı oldu! “Babasının kopyası” Amine Gülşe’nin 2 numarası...

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Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın da yer aldığı Survivor'a bir futbolcunun daha katılacağını duyurdu. Ilıcalı, konseyde "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir isim" diyerek yarışmacılara dünyaca ünlü eski bir futbolcunun Survivor'a geleceğini ifade etti.