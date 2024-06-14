2 çocuk babası Mesut Özil’in kızlarına bakın! Amine Gülşe paylaştı! Eda ve Ela sosyal medyayı salladı! “Çok güzeller”

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında tescilli güzel Amine Gülşe ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Eda ve Ela adlarında iki evladı olan Özil, ailesi ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Özil, şimdi ise eşi Amine Gülşe'nin paylaşımıyla gündeme geldi. Gülşe, kızları Eda ve Ela'nın birlikte vakit geçirdikleri anları sosyal medyada paylaştı. Ünlü çiftin kızlarını görenler ise hayran kaldı. İşte Amine Gülşe ve Mesut Özil'in biricik kızları...
Mesut Özil, 2019 yılında tescilli güzel Amine Gülşe ile hayatını birleştirdi. Çift, 2020 yılında kızları Eda'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
2022'de de ikinci bebekleri Ela'ya kavuşan ünlü çift, kariyerleri kadar özel hayatlarıyla da adlarından söz ettirdi.
Ünlü çift, şimdi ise Amine Gülşe'nin paylaşımıyla gündem oldu. Gülşe, kızları Eda ve Ela'nın birlikte vakit geçirdikleri anları sosyal medyada paylaştı.