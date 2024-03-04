2 çocuk babası İdo Tatlıses’ten tatlı sitem! İkizleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in minik torunları ilgi odağı oldu

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Taze baba İdo Tatlıses'ten ise ikizleriyle yeni paylaşım geldi. Tatlıses'in bebekleriyle yaptığı paylaşımındaki tatlı sitemi dikkat çekti. İşte o paylaşım...