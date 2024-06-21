2 çocuk babası Emre Altuğ’dan itiraf geldi! “Aramalarına bile şaşırdım” Meğer 7 yıllık eski eşi Çağla Şıkel’in zoruyla...

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Özellikle 7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran Altuğ, bu kez çocuklarıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. "Aramalarına bile şaşırdım" diyen Altuğ'un açıklaması çok konuşuldu. İşte Emre Altuğ'un o açıklaması...