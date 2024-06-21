PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2 çocuk babası Emre Altuğ’dan itiraf geldi! “Aramalarına bile şaşırdım” Meğer 7 yıllık eski eşi Çağla Şıkel’in zoruyla...

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Özellikle 7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran Altuğ, bu kez çocuklarıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. "Aramalarına bile şaşırdım" diyen Altuğ'un açıklaması çok konuşuldu. İşte Emre Altuğ'un o açıklaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 09:06 Güncelleme 21 Haziran 2024, 09:16
2 çocuk babası Emre Altuğ’dan itiraf geldi! “Aramalarına bile şaşırdım” Meğer 7 yıllık eski eşi Çağla Şıkel’in zoruyla... 1

Gözde Kansu, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.

2 çocuk babası Emre Altuğ’dan itiraf geldi! “Aramalarına bile şaşırdım” Meğer 7 yıllık eski eşi Çağla Şıkel’in zoruyla... 2

Yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Çağla Şıkel ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine giren Altuğ'un bu evlilikten Kuzey ve Uzat adlarında iki evladı oldu.

2 çocuk babası Emre Altuğ’dan itiraf geldi! “Aramalarına bile şaşırdım” Meğer 7 yıllık eski eşi Çağla Şıkel’in zoruyla... 3

Ünlü oyuncu ve şarkıcı, son oalrak oğullarıyla ilgili yaptığı itirafla gündeme geldi.

SON DAKİKA