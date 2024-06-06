2 çocuk babası Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı oğullarına bakın! Oğlunun mezuniyetinden aile pozu geldi! 17 yıllık eşiyle...

Son olarak Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Doğukan Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçen Barış Kılıç, oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirdi. Kılıç, bu kez ailesiyle gündeme geldi. 17 yıl önce Ayşegül Kılıç ile dünyaevine giren iki çocuk babası Kılıç'ın aile pozu dikkat çekti. Küçük oğlunun mezuniyet töreninde ailesiyle kamera karşısına geçen oyuncunun çocuklarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Barış Kılıç'ın gözünden sakındığı eşi ve oğulları...