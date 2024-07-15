2 çocuk annesi Yasemin Özilhan'ın süper lüks villasına bakın! 13 yıllık eşi İzzet Özilhan ile...

Fit görüntüsü ve şıklığıyla her zaman adından söz ettiren sosyetik güzel Yasemin Özilhan, göz alıcı yaşam tarzıyla da merak uyandırıyor. Eşi İzzet Özilhan ve kızları Emine, Ela ile birlikte Boğaz'a nazır lüks bir villada yaşayan Özilhan, spor tutkusunu evine taşımış. Formunu düzenli egzersize borçlu olan çift, villalarının alt katını tam donanımlı bir spor salonuna dönüştürmüş. 39 yaşındaki eski oyuncu ve stil ikonunun hayatında en çok merak uyandıran konulardan biri de şüphesiz ki yaşadığı ev. Süper lüks villası, hem estetik zevkinin hem de konforlu bir yaşam arayışının bir yansıması olarak dikkat çekiyor.
Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla evinin kapılarını ara sıra takipçilerine aralıyor. Bu paylaşımlar, şık dekorasyonuyla göz dolduran evinin yanı sıra, Özilhan ailesinin sıcak ve samimi yaşamına da ışık tutuyor.
Instagram'da 1,6 Mn takipçisi bulunan Yasemin Özilhan magazin gündeminin en sık takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle, kariyerinde çıkış yaşayan Yasemin Özilhan şimdilerde ekranlardan elini eteğini çekti.