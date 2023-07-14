2 çocuk annesi Yasemin Özilhan’ın ev haline bakın! Zevkle döşenmiş havuzlu lüks villası dikkat çekti! Doktorlar’ın Ela’sıydı...
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etti. Bu evlilikten iki kızı olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen oyuncu, son olarak ev halini yayınladı. Özilhan'ın ev hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Özilhan'ın zevkle döşenmiş lüks evi de dikkat çekti. İşte Yasemin Özilhan'ın o paylaşımı...
14.07.2023 16:30 - Son Güncelleme: 14.07.2023 16:30
Aşk Oyunu dizisinde Ekin karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, kariyerindeki asıl sıçrayışı Doktorlar'daki Ela rolüyle yakaladı.
2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren oyuncunun bu evlilikten iki kız evladı oldu.