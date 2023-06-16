2 çocuk annesi Sinem Kobal'ın Kenan İmirzalıoğlu’yla o pozunu gören isyan etti! Cevap gecikmedi: “Senin de öyle kocan olsa...”
Yayınlandığı döneme damga vuran Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girdi. 2020 yılında Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu, geçen sene ise Leyla adını verdiği kızına kavuştu. 2 çocuk annesi Kobal, iş ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen oyuncu, uzun bir aradan sonra eşiyle paylaşımda bulundu. Ancak o kareyi gören sosyal medya kullanıcıları, Kobal'a sitem etti. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı ve gelen yorumlar...
16.06.2023 01:29 - Son Güncelleme: 16.06.2023 01:49
İlk kez 2001 yılında Dadı dizisiyle oyunculuğa başlayan Sinem Kobal, kariyerindeki asıl sıçrayışı ATV ekranlarında yayınlanan Selena ile yaşadı.
Küçük Sırlar, Romantik Komedi gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girdi.