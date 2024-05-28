2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan spor salonunda şov! Formda vücuduyla dikkat çekti! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi...

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesbaında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Siyah büstiyeri ve taytıyla spor salonunda kamera karşısına geçen oyuncu, fit haliyle ağızları açık bıraktı. Kobal için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...