2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan spor salonunda şov! Formda vücuduyla dikkat çekti! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi...

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesbaında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Siyah büstiyeri ve taytıyla spor salonunda kamera karşısına geçen oyuncu, fit haliyle ağızları açık bıraktı. Kobal için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girdi. Ünlü çiftin bu evliliklerinden iki evladı oldu.
Kenan İmirzalıoğlu ile yürüttüğü mutlu evlilikle sık sık asından söz ettiren Kobal, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, siyah büstiyeri ve taytıyla spor salonunda kamera karşısına geçti.