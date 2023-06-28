Vav TV İzle
Haberler Magazin 2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan sosyal medyayı sallayan poz! Beyazlar içinde büyüledi! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşine bakın...

2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan sosyal medyayı sallayan poz! Beyazlar içinde büyüledi! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşine bakın...

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getiren oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan oyuncu, Instagram'da yayınladığı son pozla bir kez daha gündem oldu. Beyazlar içinde kamera karşısına geçen Kobal, çimlerin üzerinde verdiği pozla sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal'ın o pozu...

takvim.com.tr
28.06.2023 16:56 - Son Güncelleme: 28.06.2023 16:56
2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan sosyal medyayı sallayan poz! Beyazlar içinde büyüledi! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşine bakın...

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan sosyal medyayı sallayan poz! Beyazlar içinde büyüledi! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşine bakın...

Geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getiren oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti.

2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan sosyal medyayı sallayan poz! Beyazlar içinde büyüledi! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşine bakın...

Son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan oyuncu, Instagram'da yayınladığı son pozla bir kez daha gündem oldu.

2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan sosyal medyayı sallayan poz! Beyazlar içinde büyüledi! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşine bakın...

Kobal, beyaz takımıyla çimlerin üzerinde verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan sosyal medyayı sallayan poz! Beyazlar içinde büyüledi! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşine bakın...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA