2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan sosyal medyayı sallayan poz! Beyazlar içinde büyüledi! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşine bakın...
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getiren oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan oyuncu, Instagram'da yayınladığı son pozla bir kez daha gündem oldu. Beyazlar içinde kamera karşısına geçen Kobal, çimlerin üzerinde verdiği pozla sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal'ın o pozu...
28.06.2023 16:56 - Son Güncelleme: 28.06.2023 16:56
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.